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      Jordan Rise

      速干高尔夫运动帽

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      传奇粉/帆白/沙漠黄褐
      帆白/椰奶色/黑

      打高尔夫时需要大量的判断和思考，不妨让头部获得舒适包覆，保持清醒，以便专注比赛。Jordan Rise 速干高尔夫运动帽采用轻盈梭织材料，结合导湿速干技术，缔造干爽舒适感受。半硬顶高帽冠设计搭配经典帽檐，在开球时可为你遮挡刺眼阳光。

      • 显示颜色： 传奇粉/帆白/沙漠黄褐
      • 款式： FV5295-622

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