Jordan Rise 3

男子篮球短裤

¥249

Jordan Rise 3 男子篮球短裤采用 Dri-FIT 面料缔造舒适贴合感，更融入撞色网布拼接设计，提升透气性，演绎动感风尚。 

  • 显示颜色： 黑/冷灰/白色/白色
  • 款式： 615094-013

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