Jordan Rise 3

男子针织背心

¥269

黑/白色
白色/黑

Jordan Rise 3 男子针织背心采用 Dri-FIT 混纺棉料，巧妙搭配网眼布拼接设计，缔造舒适贴合感，提升透气表现。撞色细节结合飞人标志，营造经典造型，演绎篮球巨星的传奇风采。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： 615093-012

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