Jordan Rise 4 男子篮球短裤采用轻盈耐穿的 Dri-FIT 针织面料，结合匠心打造的网眼布拼接设计，在比赛中提供非凡透气感受。防滑弹性腰部在激战升级时为你塑就稳固的贴合感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。