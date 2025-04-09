Jordan Rise

Metal Jumpman 半硬顶运动帽

¥209
¥249
16% 折让

黑/青铜色
小马棕/青铜色

Jordan Rise Metal Jumpman 半硬顶运动帽采用耐用梭织锦纶材料，搭配弧形帽檐，塑就传统外观。 金属 Jumpman 标志，彰显经典 Jordan 风范，打造日常佩戴佳选。

  • 显示颜色： 黑/青铜色
  • 款式： HM5750-010

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