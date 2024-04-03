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      Jordan Rubber Pin

      双肩包

      ¥469

      Jordan Rubber Pin 双肩包采用经典风格设计，空间充裕，便于轻松携带随身物品。 拉链主袋内置一个附带钥匙扣的小号拉链网眼布口袋。 背面拉链隔层设有笔记本电脑保护套。 侧边水壶袋可供存放挚爱饮品，助你随时补充水分；正面拉链口袋，便于快速存取物品；可调节加垫肩带，营造舒适携背体验。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： HF1794-010

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