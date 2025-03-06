Jordan S. Flight OD

男子针织长裤

¥449

Jordan S. Flight OD 男子针织长裤采用富有弹性的罗纹面料，结合局部网眼布里料设计，缔造极致舒适体验之余，显著提升透气性能。

  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： 637545-010

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。