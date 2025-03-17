Jordan S. Flight Printed

男子篮球短裤

¥349

极地蓝/明亮蓝/红外线红 23/红外线红 23
煤黑/黑/红外线红 23/红外线红 23

Jordan S. Flight Printed 男子篮球短裤采用速干网眼布面料，整版图案灵感源自篮球传奇，在赛场内外打造舒适运动风范。

  • 显示颜色： 极地蓝/明亮蓝/红外线红 23/红外线红 23
  • 款式： 615092-417

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