Jordan "See Me Shine" 大童圆领上衣采用柔软的棉混纺针织面料，舒适非凡且富有弹性，令你畅动自如，绽放魅力光彩。落肩设计，营造轻松穿着感受；休闲剪裁，便于内搭背心或T恤；罗纹袖口和下摆，帮助稳固衣身。可搭配 Jordan See Me Shine 长裤，打造风格统一的造型，与你的 Jordan 运动鞋相得益彰。

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