Jordan "See Me Shine" 大童套头连帽衫采用柔软棉混纺针织面料，富有弹性，令你畅动自如，绽放魅力光彩。 落肩设计，营造轻松穿着感；休闲剪裁，便于内搭背心或T恤；袋鼠式口袋，方便随手存取小物件。 可搭配 Jordan See Me Shine 长裤，打造风格统一的造型，与你的 Jordan 运动鞋相得益彰。

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