穿上 Jordan "See Me Shine" 大童长袖T恤，彰显 Jordan 品牌魅力。 柔软顺滑针织棉料结合经典版型和圆领设计，缔造舒适穿着感受；长袖设计，呈现短袖T恤与长袖T恤相叠搭的外观，轻松打造休闲造型。 可搭配 Jordan "See Me Shine" 长裤，打造风格统一的造型。

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