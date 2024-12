穿上 Jordan "See Me Shine" 大童长袖T恤,彰显 Jordan 品牌魅力。 柔软顺滑针织棉料结合经典版型和圆领设计,缔造舒适穿着感受;长袖设计,呈现短袖T恤与长袖T恤相叠搭的外观,轻松打造休闲造型。 可搭配 Jordan "See Me Shine" 长裤,打造风格统一的造型。

显示颜色: 帆白

款式: HV1599-133