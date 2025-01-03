Jordan "See Me Shine" 大童长裤采用柔软的棉混纺针织面料，富有弹性，令你畅动自如，绽放魅力光彩。弹性腰部搭配抽绳，缔造恰到好处的贴合感；两侧和背面设有口袋，便于存放小物件；锥形裤筒结合罗纹裤管口，缔造舒适稳固的穿着感受。可搭配 Jordan "See Me Shine" 系列上衣，打造风格统一的造型，与你的运动鞋相得益彰。

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