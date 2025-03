Jordan "See Me Shine" 大童长裤采用柔软的棉混纺针织面料,富有弹性,令你畅动自如,绽放魅力光彩。弹性腰部搭配抽绳,缔造恰到好处的贴合感;两侧和背面设有口袋,便于存放小物件;锥形裤筒结合罗纹裤管口,缔造舒适稳固的穿着感受。可搭配 Jordan "See Me Shine" 系列上衣,打造风格统一的造型,与你的运动鞋相得益彰。

显示颜色: 黑

款式: HV1595-010