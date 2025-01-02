Jordan "See Me Shine" 婴童加绒套头连帽衫和长裤套装采用棉与聚酯纤维混纺加绒针织面料，柔软舒适，令小宝贝绽放魅力光彩。 连帽衫饰有贴片细节，结合休闲剪裁，便于叠搭。 配套长裤采用弹性腰部，舒适贴合；锥形裤筒搭配罗纹裤管口，缔造舒适稳固的穿着感受，同时尽显 Jordan 鞋款魅力。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。