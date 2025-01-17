Jordan "See Me Shine"

幼童加绒圆领上衣和长裤套装

¥419
¥529
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Jordan "See Me Shine" 幼童套装用棉与聚酯纤维混纺加绒针织面料，柔软舒适，令孩子绽放魅力光彩。 圆领上衣采用休闲剪裁，便于叠搭，塑就经典版型。 配套长裤采用弹性腰部，舒适贴合；锥形裤筒搭配罗纹裤管口，缔造舒适稳固的穿着感受，同时尽显 Jordan 鞋款魅力。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HQ8596-010

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