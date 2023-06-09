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      Jordan Series .05

      女子运动鞋

      ¥649

      Jordan Series .05 女子运动鞋延续迈克尔·乔丹的传奇故事，将他本人及其战靴改变篮球运动的过往娓娓道来。 从与哥哥拉里在自家后院的相互较量到 23 号传奇，隐藏设计细节旨在致敬他的不凡经历。 圆形抓地设计沿袭 AJ1 鞋款，耐穿侧壁设计灵感源自经典滑板鞋，彰显非凡魅力。

      • 显示颜色： 白色/椰奶色/队红/帆白
      • 款式： FB1868-111

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