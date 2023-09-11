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      Jordan Series .05

      女子运动鞋

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      准备好穿上你的挚爱鞋款吧。Jordan Series .05 女子运动鞋采用亮泽缎面装饰，巧搭缎带鞋带，为你增添精致奢华的单品。这款运动鞋还兼具 JORDAN 品牌为人熟知的耐穿性和非凡舒适性。

      • 显示颜色： 白色/帆白/梦幻威尼斯/梦中威尼斯/煤黑
      • 款式： DV4464-101

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