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      Jordan Series .05

      女子运动鞋

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      匠心设计，焕新演绎挚爱鞋款。Jordan Series .05 女子运动鞋采用亮泽缎面材料，巧搭缎带鞋带，塑就精致奢华风范，为你增添理想的日常单品。此外，该款运动鞋兼具 JORDAN 品牌为人熟知的耐穿性和非凡舒适性。

      • 显示颜色： 幻影灰白/帆白/泡沫薄荷绿/煤黑
      • 款式： DV1495-001

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