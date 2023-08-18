跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Series .05

      男子运动鞋

      ¥349
      ¥599
      41% 折让

      穿上 Jordan Series .05 男子运动鞋，体验迈克尔·乔丹的传奇。 采用简洁线条和出色外观，造就经典之作，适合不同场合穿着。 帆布和翻毛皮组合设计，塑就纹理质感和耐穿性；两侧拼接搭配弹性材质，便于脚型较宽者穿着。 以迈克尔·乔丹的成长故事为设计灵感，无论球员还是球迷，都能在他的激励下展翅高飞。

      • 显示颜色： 白色/冲击绿/复古鸢尾花紫灰/幻影灰白
      • 款式： DM1681-103

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。