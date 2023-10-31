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      Jordan Series ES (GS)

      大童运动童鞋

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      采用皮革与合成材质组合材料，缔造出众质感和凌跃外观。 从外底字样到鞋垫隐藏信息，Jordan Series ES (GS) 大童运动童鞋的设计灵感源自迈克尔·乔丹与哥哥拉里在自家后院的相互较量，借鉴了这对传奇兄弟的过往经历。 利落鞋面结合硫化鞋底，助孩子轻松出行。

      • 显示颜色： 白色/椰奶色/孔雀绿/黑
      • 款式： DZ5534-100

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