跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Series ES

      男子运动鞋

      ¥379
      ¥599
      36% 折让

      浅铁矿石灰/帆白
      帆白/白色/大学红/黑

      Jordan Series ES 男子运动鞋的设计灵感源自迈克尔·乔丹与哥哥拉里在自家后院的相互较量，借鉴了这对传奇兄弟之间的正面交锋。橡胶外底塑就出众抓地力，亦述说了迈克尔·乔丹如何成长为 23 号球员的精彩故事。鞋垫饰有励志标语“SWING FOR THE FENCE（竭尽全力，放手一搏）”，是拉里曾对迈克尔·乔丹说过的一句话。

      • 显示颜色： 浅铁矿石灰/帆白
      • 款式： DN1856-002

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。