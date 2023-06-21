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      Jordan Series ES ALT (PS)

      幼童运动童鞋

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      迈克尔·乔丹也有过孩提时代！Jordan Series ES ALT (PS) 幼童运动童鞋的设计灵感源自迈克尔·乔丹与哥哥拉里在自家后院的相互较量，借鉴了这对传奇兄弟之间的正面交锋。鞋垫所饰励志小语“SWING FOR THE FENCE（竭尽全力，放手一搏）”，是拉里曾对迈克尔·乔丹说过的一句话。

      • 显示颜色： 浅铁矿石灰/帆白
      • 款式： DR6443-002

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