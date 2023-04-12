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      Jordan Shield 360 Therma Fleece 大童（男孩）长裤采用 Nike Therma 面料匠心制作，保暖效果出众，助孩子抵御寒冬侵袭。 

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： HA1948-023

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