Jordan Shooter

防晒速干篮球护臂（1 副）

¥239
¥299
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白色/黑
黑/白色

戴上 Jordan Shooter 防晒速干篮球护臂（1 副），畅快投篮。该护臂采用导湿速干技术搭配弹性材料，助你保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。

  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： AC4142-101

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