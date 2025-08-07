Jordan
"Sky Is Not The Limit" 大童夜光T恤
20% 折让
Jordan "Sky Is Not The Limit" 大童夜光T恤采用棉与聚酯纤维混纺针织面料结合短袖版型，助你彰显 Jumpman 风范。 太空风格图案与夜光装饰映衬出彩；罗纹圆领设计，缔造舒适穿着感受；落肩设计，营造休闲体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： II3174-010
产品细节
- 59% 棉/41% 聚酯纤维
- 可机洗
