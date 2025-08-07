 
Jordan "Sky Is Not The Limit" 幼童夜光T恤 - 黑

"Sky Is Not The Limit" 幼童夜光T恤

Jordan "Sky Is Not The Limit" 幼童夜光T恤采用棉与聚酯纤维混纺针织面料结合短袖版型，助孩子彰显 Jumpman 风范。太空风格图案搭配夜光装饰，结合罗纹圆领设计，缔造舒适穿着感受；落肩设计，营造休闲体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： II3508-010

产品细节

  • 59% 棉/41% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： II3508-010

