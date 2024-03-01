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      Jordan Sneaker School Patch

      大童套头连帽衫

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      健身红
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      Jordan Sneaker School Patch 大童套头连帽衫采用柔软针织面料，结合落肩设计和休闲版型，尽显 Flight 品牌魅力。 袋鼠式口袋，帮助收纳小物件。 可搭配 Jordan Sneaker School Patch 长裤，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： 健身红
      • 款式： HF2163-687

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