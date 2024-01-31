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      Jordan Soft Touch

      婴童头带、围兜和连体衣套装

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      Jordan Soft Touch 婴童套装包含三件单品，塑就风格统一的造型，尽显小小球员风范。采用柔软针织面料，轻柔呵护小宝贝的娇嫩肌肤。 可爱头带和配套围兜采用魔术贴粘扣设计，塑就恰到好处的贴合感；连体衣采用叠肩样式搭配底部按扣设计，方便穿脱。

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： FZ1733-133

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