跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Soft Touch Mixed

      大童加绒长裤

      ¥429

      Jordan Soft Touch Mixed 大童加绒长裤采用加绒针织面料，柔软非凡，令你在家中或球场尽享舒适体验。运动风设计搭配侧缝口袋，可供存放随身小物件；弹性腰部设有抽绳，塑就恰到好处的贴合感；直筒裤型，搭配灯芯绒侧拼接，助力无拘畅动。可搭配 Jordan Soft Touch Mixed 套头连帽衫或圆领上衣，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FV5665-010

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。