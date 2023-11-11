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      Jordan Soft Touch Mixed

      大童圆领上衣

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      Jordan Soft Touch Mixed 大童圆领上衣采用加绒针织面料，柔软非凡。 落肩设计，塑就休闲体验感；肩部和长袖搭配灯芯绒镶边设计，营造时尚外观；休闲剪裁，助力无拘畅动、自如畅玩。 可搭配 Jordan Soft Touch Mixed 加绒长裤，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： 泡沫粉
      • 款式： FV6015-663

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