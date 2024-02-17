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      Jordan Soft Touch Mixed

      大童套头连帽衫

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      Jordan Soft Touch Mixed 大童套头连帽衫采用加绒针织面料，柔软非凡。落肩设计塑就休闲外观；风帽采用柔软灯芯绒面料，营造舒适感受；匠心剪裁，塑就时尚外观，同时提供出色包覆效果，助力无拘畅动、自如畅玩。可搭配 Jordan Soft Touch Mixed Fleece 长裤，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： 泡沫粉
      • 款式： FV5667-663

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