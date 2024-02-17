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      Jordan Soft Touch Mixed

      幼童加绒圆领上衣和紧身裤套装

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      Jordan Soft Touch Mixed 幼童加绒套装采用柔软面料，塑就孩子日常穿搭佳选，演绎时尚前卫风范。印花圆领上衣采用柔软加绒针织面料制成，并饰有灯芯绒拼接细节。落肩设计塑就休闲造型，匠心剪裁可轻松叠搭配套紧身裤，营造舒适的穿着感受。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FZ9962-010

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