 
Jordan Sophia 女子厚底增高拖鞋 - 黑/黑/健身红

女子厚底增高拖鞋

20% 折让
黑/黑/健身红
伊格鲁蓝/水洗水鸭青/白色

步入时尚是什么感受？穿上 Jordan Sophia 女子拖鞋即刻体验。采用优质皮革、别致装饰和柔软泡绵，搭配舒适 Air 缓震配置，脚感出众。


  • 显示颜色： 黑/黑/健身红
  • 款式： FZ7012-001

Jordan Sophia

20% 折让

其他细节

  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 泡绵中底，缔造柔软舒适的迈步体验
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。