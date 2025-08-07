Jordan Sophia
女子厚底增高拖鞋
20% 折让
步入时尚是什么感受？穿上 Jordan Sophia 女子拖鞋即刻体验。采用优质皮革、别致装饰和柔软泡绵，搭配舒适 Air 缓震配置，脚感出众。
- 显示颜色： 黑/黑/健身红
- 款式： FZ7012-001
其他细节
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 泡绵中底，缔造柔软舒适的迈步体验
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
