与 Jordan Sophia 女子拖鞋来一场怦然心动的邂逅。不管是名字还是外形，它都如此的清新脱俗。缓震泡绵和橡胶外底设计，搭配内含柔软衬垫的双色固定带，令这款拖鞋别具一格。清爽沉静的色调，伴你步入明媚夏日，感受充沛能量。

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