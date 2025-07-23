 
Jordan Sophia 女子拖鞋 - 藤黄/巴洛克棕/传奇中褐/藤黄

Jordan Sophia

女子拖鞋

¥599
藤黄/巴洛克棕/传奇中褐/藤黄
张扬蓝/浅军械蓝/橡皮浅褐/白色

Jordan Sophia 女子拖鞋焕新演绎日常拖鞋。 缓震泡绵鞋床巧搭具有抓地力的橡胶外底，结合加垫提花固定带，缔造柔软穿着感受。 即刻上脚，畅享非凡舒适的夏日时光。


  • 显示颜色： 藤黄/巴洛克棕/传奇中褐/藤黄
  • 款式： HQ8070-200

Jordan Sophia

¥599

Jordan Sophia 女子拖鞋焕新演绎日常拖鞋。 缓震泡绵鞋床巧搭具有抓地力的橡胶外底，结合加垫提花固定带，缔造柔软穿着感受。 即刻上脚，畅享非凡舒适的夏日时光。

其他细节

  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 加垫提花固定带，柔软舒适
  • 泡绵鞋床，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 后跟饰有 Jumpman 标志
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 藤黄/巴洛克棕/传奇中褐/藤黄
  • 款式： HQ8070-200

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