Jordan Sophia

女子拖鞋

¥359
¥599
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Jordan Sophia 女子拖鞋柔软舒适，是日常鞋款佳选单品。采用柔软的十字交叉固定带设计，搭配柔软亲肤加衬材料，打造华美风范。Nike Air 缓震配置结合略微加厚鞋底，塑就轻盈舒适的迈步体验。

  • 显示颜色： 珊瑚红/帆白/白色
  • 款式： DO8863-800

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