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      Jordan Sophia Slide

      女子拖鞋

      ¥379
      ¥599
      36% 折让

      阴影棕/帆白/团队金
      珊瑚红/帆白/白色
      波罗的海蓝/白色/青年布蓝
      霜淡草绿/白色/微绿
      米白/黑/红外线红 23

      Jordan Sophia Slide 女子拖鞋柔软舒适，是冬季衣橱佳选单品。采用柔软的十字交叉固定带设计，搭配柔软亲肤加衬材料，打造华美风范。Air 缓震配置结合略微加厚鞋底，塑就轻盈舒适的迈步体验。

      • 显示颜色： 阴影棕/帆白/团队金
      • 款式： DO8863-202

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