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      Jordan Sophia Slide

      女子拖鞋

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      与 Jordan Sophia Slide 女子拖鞋来一场怦然心动的邂逅。不管是名字还是外形，它都如此的清新脱俗。 缓震泡绵和橡胶外底设计，搭配内含柔软衬垫的双色固定带，令这款拖鞋别具一格。 清爽沉静的色调，伴你步入明媚夏日，感受充沛能量。

      • 显示颜色： 棉布白/帆白/天体金/大气浅粉
      • 款式： FJ9107-161

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