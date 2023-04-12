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      Jordan Spike 40

      可调节运动帽

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      黑曜石色/红外线红 23
      黑/阴影绿

      Jordan Spike 40 可调节运动帽采用速干面料，结合按扣式扣带设计，打造个性化的舒适贴合体验。

      • 显示颜色： 黑曜石色/红外线红 23
      • 款式： 789509-451

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