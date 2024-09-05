Jordan Spizike Low 大童运动童鞋巧糅五款经典 Jordan 运动鞋的设计元素，成就经典运动鞋款。 糅合昔日 Jordan 鞋款的经典元素，铸就丰富层次感和纹理质感，洋溢复古气息。 后跟搭载经典 Nike Air 缓震配置，塑就出众外观。 充分满足孩子的多种需求。 上脚试试看？

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