Jordan Spizike Low
大童运动鞋
¥689¥99931% 折让
Jordan Spizike Low 大童运动鞋旨在致敬人气组合：花生酱和果酱！趣味配色为运动鞋增添时尚格调，致敬斯派克·李 (Spike Lee) 在联结好莱坞与篮球运动方面的贡献，充分满足你的多项需求。上脚试试看？
- 显示颜色： 淡象牙白/灯草紫红/沙漠黄/熔化红
- 款式： HJ7824-106
Jordan Spizike Low
¥689¥99931% 折让
Jordan Spizike Low 大童运动鞋旨在致敬人气组合：花生酱和果酱！趣味配色为运动鞋增添时尚格调，致敬斯派克·李 (Spike Lee) 在联结好莱坞与篮球运动方面的贡献，充分满足你的多项需求。上脚试试看？
其他细节
天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验柔软泡绵设计，赋予双足缓震体验橡胶外底，铸就强劲抓地力该鞋款采用别致包装，旨在致敬经典食物 “PB&J”
产品细节
- 经典鞋带
- 栓扣式鞋带
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 淡象牙白/灯草紫红/沙漠黄/熔化红
- 款式： HJ7824-106
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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