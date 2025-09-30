Jordan Spizike Low 大童运动鞋巧糅五款经典 Jordan 运动鞋的设计元素，成就经典运动鞋款。 糅合昔日 Jordan 鞋款的经典元素，铸就丰富层次感和纹理质感，洋溢复古气息。 后跟搭载经典 Nike Air 缓震配置，塑就出众外观。 充分满足孩子的多种需求。 上脚试试看？

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

