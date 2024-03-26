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      Jordan Spizike Low (TD)

      婴童运动童鞋

      ¥499

      白色/白金色/黑曜石色
      帆白/椰奶色/砂岩色/大学红

      Jordan Spizike Low (TD) 婴童运动童鞋巧糅四款经典 Jordan 运动鞋的设计元素，成就匠心经典。鞋款旨在致敬斯派克·李 (Spike Lee) 在联结好莱坞与篮球运动、提升二者的文化影响力方面的贡献，集时尚外观与经典风范于一体，充分满足你的多种需求。上脚试试看？

      • 显示颜色： 白色/白金色/黑曜石色
      • 款式： FQ3952-104

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