Jordan Spizike Low

男子运动鞋老爹鞋

¥1,019
¥1,199
15% 折让

Jordan Spizike Low 男子运动鞋巧糅四款经典 Jordan 运动鞋的设计元素，成就匠心经典。鞋款旨在致敬斯派克·李 (Spike Lee) 在联结好莱坞与篮球运动、提升二者的文化影响力方面的贡献，集时尚外观与经典风范于一体，充分满足你的不同需求。上脚试试看？

  • 显示颜色： 沙堆白/棉布白/椰奶色/黑
  • 款式： HQ3439-101

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。