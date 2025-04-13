Jordan Spizike Low Sneaker School

大童运动鞋

¥999

迈克尔·乔丹不惧设定他人认为遥不可及的目标。 Jordan Spizike Low Sneaker School 大童运动鞋采用非凡设计，旨在致敬他的坚定信念。 夜光星星图案和耐克勾勾点缀，提醒你心怀梦想，志存高远，潜力无极限。

  • 显示颜色： 白色/浅荧光黄/金属银/皇家蓝
  • 款式： HJ5979-100

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