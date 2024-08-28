Jordan Sport

双肩包

¥489
¥699
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Jordan Sport 双肩包采用经典风格设计，营造宽敞空间，便于轻松携带随身物品。拉链主袋内设笔记本电脑保护套。侧边水壶袋设计，助你随时补充水分；正面拉链口袋，便于快速存取物品；可调节加垫肩带，营造舒适携背体验。底部配有鞋款用隔层，结合透气孔设计，塑就非凡体验！

  • 显示颜色： 白金色
  • 款式： FJ6807-043

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