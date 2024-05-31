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      Jordan Sport

      双肩包

      ¥499
      ¥699
      28% 折让

      蓝灰
      白金色

      Jordan Sport 双肩包采用经典风格设计，营造宽敞空间，便于轻松携带随身物品。拉链主袋内设笔记本电脑保护套。侧边水壶袋设计，助你随时补充水分；正面拉链口袋，便于快速存取物品；可调节加垫肩带，营造舒适携背体验。底部配有鞋款用隔层，结合透气孔设计，塑就非凡体验！

      • 显示颜色： 蓝灰
      • 款式： FJ6807-436

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