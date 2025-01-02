Jordan Sport 大童加绒印花长裤采用柔软的聚酯纤维与棉混纺加绒针织面料，是运动或休闲聚会的理想之选。 弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感；两侧设有口袋，便于存放小物件；锥形裤筒结合弹性裤管口，在运动中缔造舒适稳固的穿着感受。 可搭配 Jordan Sport 加绒印花套头连帽衫，打造风格统一的造型，与你的运动鞋相得益彰。

显示颜色： 黑

款式： HV1920-010