Jordan Sport 大童印花加绒套头连帽衫采用柔软的聚酯纤维与棉混纺加绒针织面料，是运动或休闲聚会的理想之选。 落肩设计，营造休闲感受；匠心剪裁，便于内搭背心或T恤；袋鼠式口袋，便于随手存取小物件。 可搭配 Jordan Sport 长裤，打造风格统一的造型，与你的运动鞋相得益彰。

显示颜色： 浅麻灰

款式： HV1597-063