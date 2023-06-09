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      Jordan Sport

      女子二合一长袖上衣

      ¥449

      Jordan Sport 女子二合一长袖上衣采用匠心设计，可满足你的日常运动需求。拆下外层长袖短款上衣即可变身不对称背心，塑就出众透气性。紧身背心结合无罩杯内衣设计，提供出色支撑力，助你畅享挚爱运动。

      • 显示颜色： 黑/隐形灰
      • 款式： DV1275-010

      尺寸与尺码

      • 紧身版型，出众贴身

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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